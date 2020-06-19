وقال الأمير تركي الفيصل في البرنامج الذي يبث عبر صحيفة "القبس" الكويتية: "اضطررت إلى العمل كنادل لمدة أسبوع عندما كنت في الجامعة".
وتابع رئيس الاستخبارات السعودي السابق، بقوله: "عملت نادلا لمدة أسبوع في مطعم بديلا عن صديق لي حصل له ظرف".
وعن سبب اضطراره إلى هذا الفعل، قال تركي الفيصل: "عملت كنادل، حتى لا يفقد صديقي عمله".
وكان الإعلامي الكويتي عمار تقي قد أشار إلى أن الأمير تركي الفيصل، سيكشف الكثير من الأسرار حول الأحداث التاريخية والهامة في المنطقة العربية.
وتطرق الأمير تركي الفيصل في تلك الحلقات إلى مراحل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتطرق إلى أسلوب الحياة الذي كان يعيشه والده الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز واهتمامه بما يدور حول العالم من أحداث، ومزاملته لبيل كلينتون في جامعة جورج تاون، إضافة إلى الكثير من الملفات.
وأظهرت الحلقات أن الأمير تركي الفيصل تحدث عن الحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت، ودور الإخوان المسلمين في المنطقة والحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف، والحرب اليمنية، والعلاقات مع أمريكا، وغيرها من القضايا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تركي الفيصل يفتح "الصندوق الأسود" ويروي قصة موقف اضطر له خارج المملكة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.