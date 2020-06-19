شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل أكبر زيادة يومية لإصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، فى أكبر زيادة يومية حتى الآن معظمها فى بؤرة انتشار إلى الشمال من الرباط.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المملكة سجلت إجمالا 9613 إصابة مؤكدة بالفيروس، ويبلغ معدل الوفيات 2.2 بالمئة والشفاء 84.5 بالمئة.

وخففت الحكومة هذا الشهر إجراءات العزل العام بالمناطق التى انخفضت بها معدلات الإصابة، غير أنها أبقت على حظر مغادرة المواطنين البيوت دون تصريح فى المناطق التى بها إصابات كثيرة ومنها بعض المدن الكبرى.

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والمنطقة المحيطة ببؤرة التفشى والواقعة على مسافة حوالى 150 كيلومترا شمالى العاصمة مشمولة بقرار حظر مغادرة المنزل دون تصريح، لكن تطبيق إجراءات العزل العام فى المناطق الريفية والمناطق شبه الريفية أكثر صعوبة.

واستأنفت معظم الأعمال النشاط مجددا لكن لا تزال المطاعم والمقاهى ودور السينما وغيرها من الأعمال فى قطاع الخدمات الحيوى مغلقة إلى جانب المطارات.

وطلبت السلطات من الشركات فحص جميع العاملين بينما زادت الدولة طاقة الفحص اليومى إلى أكثر من 17500 اختبار.