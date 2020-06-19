أنقرة ترفض تصريحات أممية حول ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي:

- أنقرة تؤكد منذ البداية على عدم وجود حل عسكري للأزمة

- تركيا تسعى لتحقيق هدنة مستدامة في ليبيا برعاية أممية

أعلنت الخارجية التركية، رفضها للادعاءات التي لا أصل لها، الصادرة عن آلية الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، الجمعة.

Advertisements

وقال أقصوي: "تركيا التي ساندت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، بناء على قرارات الأمم المتحدة، تؤكد منذ البداية عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا".

وأضاف:" إن تركيا تسعى بشكل مكثف، من أجل تحقيق هدنة مستدامة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وإحياء الحل السياسي".

وتابع: "لدينا شكوك جدية، حيال الأهداف الكامنة وراء التهم، مجهولة المصدر والفاقدة للموضوعية والدقة، الموجهة لتركيا دون مراجعة حقيقة رؤيتها".

وطالبت الخارجية آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، "القيام بعملها بشكل شفّاف، والأخذ بعين الاعتبار رؤية كافة الأطراف، بدلا من إطلاق تصريحات منحازة ومضللة للرأي العام".

وختمت بيانها "إن من الأولوية على مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحقوق الإنسان، أن يحققوا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات والمرتزقة التابعون للانقلابي والقرصان حفتر، بدلا من إطلاق ادعاءات متضاربة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.