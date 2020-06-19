مجلس الأمن يعقد اجتماعا لبحث قرار "الضم" الإسرائيلي

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365



أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن مجلس الأمن سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا على مستوى عالٍ، بشأن الشرق الأوسط، ولبحث قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق، إن "كلا من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، منخرطان بقوة في مسألة قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية".

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقدم ميلادينوف، إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن مسألة الضم، كما من الوارد جدا أن يحيط الأمين العام أعضاء المجلس حول هذا الموضوع.

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل.



وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية، مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

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