غوتيريش يعين مغربية منسقة إنسانية مقيمة في لبنان

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، المغربية نجاة رشدي، منسقة للشؤون الإنسانية مقيمة في لبنان، ونائبة للمنسق الأممي الخاص بالبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن فرحان حق، المتحدث باسم غوتيريش، تطرق فيه إلى خبرة "رشدي"، التي ستخلف السويسري فيليب لازاريني، ومسارها بالمنظمة الأممية.
وأفاد "حق" بأن "رشدي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي بمناطق النزاع، بما في ذلك مهمتها الأخيرة كمستشارة أولى للمبعوث الخاص لسوريا".
وتقلدت رشدي منصب نائبة للممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.
كما عملت السيدة المغربية منسقة الشؤون الإنسانية في الكاميرون، ونائبة مدير المكتب التمثيلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف.
وحصلت "رشدي"، المتقنة للعربية والإنجليزية والفرنسية، على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، ودرجة الماجستير في الرياضيات والتطبيقات الأساسية من جامعة "باريس سود 11".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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