كورونا.. 5 وفيات بموريتانيا والمغرب يسجل أعلى معدل إصابات

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت موريتانيا، الجمعة، تسجيل 5 وفيات بكورونا، فيما رصد اليمن 3 حالات، والمغرب 539 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية بتسجيل 5 وفيات و197 إصابة بكورونا، إضافة إلى 103 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.621، بينها 102 وفاة، و653 حالة تعاف.

وفي اليمن، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات، و10 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 15 مريضا.

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وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 919، بينها 251 وفاة، و288 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 539 إصابة، وهي أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس بالبلاد، إضافة إلى تعافي 76 مريضا.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي المصابين ارتفع إلى 9613، بينها 213 وفاة، و8117 حالة شفاء.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و696 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 459 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و580 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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