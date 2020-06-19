سوريا.. السيول تودي بحياة 3 مدنيين بمخيمات النازحين بإدلب

إدلب/ الخليج 365

لقي 3 مدنيين مصرعهم الجمعة، جراء سيول ضربت مخيمات النازحين السوريين بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وجاءت السيول نتيجة هطول أمطار غزيرة بالمنطقة، في حين تواصل طواقم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) البحث عن مفقودين اثنين.

وفي حديث للأناضول، قال عبد أبو جابر، أحد قاطني مخيم كفر بني في إدلب، إن أمطارا غزيرة هطلت على حين غرة بالمنطقة، ما تسبب بسيول ضربت المخيمات.

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وأكد أن 75 خيمة على الأقل غمرتها مياه السيول، علاوة عن مساعدات إنسانية وصلت أمس هي الأخرى ضربتها مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار العزيرة.

ودعا أبو جابر المنظمات الإنسانية لإغاثة سكان المخيمات في الشمال السوري.

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