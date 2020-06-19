الصفدي: الضم الإسرائيلي لا يشمل أراض أردنية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، إن خطط الضم الإسرائيلية لا تشمل أي أراض أردنية.

وأضاف الصفدي في حوار متلفز، أن "الحدود الدولية معترف بها، ولا تهديد لها، والأردن قادر على حماية حدوده ومصلحته".

وأوضح أن قرار الضم الإسرائيلي "لم يتضمن الحديث بأي شكل من الأشكال عن ضم أراض أردنية".

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وحذر المسؤول الأردني من خطورة مخطط الضم الإسرائيلي، مؤكدا أنها "لن تمر دون رد".

وتشهد المنطقة والعالم حالة من الترقب لاعتزام إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.