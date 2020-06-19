العراق.. إصابة قائد شرطة كركوك بكورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن محافظ كركوك شمالي العراق راكان الجبوري، الجمعة، إصابة قائد شرطة المحافظة اللواء علي كمال، بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان، إن الجبوري "على تواصل دائم مع موظفي الصحة وقيادة الشرطة في متابعة الوضع الصحي لقائد الشرطة بعد إصابته بفيروس كورونا".

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وأصاب كورونا عددا من عناصر الشرطة والجيش العراقي بينهم ضباط، كما تم تسجيل حالات وفاة بين المصابين.

والأحد الماضي، أعلن عن إصابة النائبة في البرلمان محاسن الدلي بالفيروس.

وحتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق 27 ألفا و352، بينها 925 وفاة، و12 ألفا و205 حالات تعاف.

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