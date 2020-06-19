الحوثيون يعلنون السيطرة على مركز مديرية في البيضاء

شكري حسين / الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الجمعة، السيطرة على مدينة ردمان، مركز المديرية التي تحمل الاسم ذاته بمحافظة البيضاء "وسط"، بعد معارك عنيفة مع مسلحي القبائل.

وقالت الجماعة، في بيان نشرته قناة "المسيرة" التابعة لها: "نعلن إعادة الأمن إلى ردمان بعد التصدي (للعملاء)، الذين نفذوا أعمالا تخريبية بقيادة المدعو ياسر العواضي".

وكانت معارك شرسة اندلعت الأربعاء، بين مسلحي الحوثي من جهة، ورجال القبائل من جهة أخرى، عقب دعوة وجهها الشيخ القبلي ياسر العواضي، لمقاتلة الحوثيين على خلفية عدم تسليم الجماعة لقاتل امرأة.



ونهاية أبريل/نيسان الماضي، قتلت المرأة في منطقة "أصبح" في ردمان، عقب مداهمة منزلها من قبل الحوثيين بحثا عن "مطلوبين"؛ ما تسبب باندلاع أزمة كبيرة مع القبائل.

الأمر الذي دفع القبائل للاحتشاد في المديرية ذاتها، ومطالبة الحوثيين، بتسليم الجناة، وخروج المجاميع الحوثية القليلة التي كانت تدير ملف الأمن في ردمان إلى خارجها؛ لتعزيز قواتها قبل اجتياحها مرة أخرى.

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وأضافت جماعة الحوثي في بيانها: "البيضاء محافظةٌ لن تقبل أو تتقبل أي خيانة، وكانت وستبقى تخوض إلى جانب باقي الشعب معركة الحرية والاستقلال".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر محلي حكومي، للأناضول، إن الحوثيين هاجموا بلاد ال عواض مديرية ردمان، من محاور الخرابه "غرب"، والطاهرية "جنوب"، ولغوال "شرق"، قبل تمكنهم من السيطرة على مركز المديرية.

وأشار إلى أن المعارك خلفت قتلى وجرحى من الجانبين، دون تحديد عدد معين.



إلى ذلك، قال محمد المسوري، وهو محام مقرب من الشيخ القبلي ياسر العواضي، إن الأخير وصل محافظة مأرب "شرقي البلاد" بسلام، فيما تم أسر نجله (رامي)، من قبل مليشيات الحوثي.



وتشهد البيضاء، قتالا محتدما منذ 6 سنوات، ازداد ضراوة في الأسابيع الماضية، عقب عملية عسكرية للقوات الحكومية استعادت فيها مناطق من أيدي الحوثيين.



وللعام السادس يشهد اليمن قتالا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.