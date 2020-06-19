الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين بغارات جوية شمالي العراق

أنقرة / الاناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارات جوية بمنطقة زاب شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته الجمعة، عبر تويتر، إنها تواصل بحزم عملياتها ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأفادت أنها حيّدت 4 إرهابيين من المنظمة الإرهابية في غارة جوية نفذتها بمنطقة زاب.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة استشهاد جندي في منطقة عملية "مخلب النمر" التي أطلقتها ضد "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، إن جنديا أصيب خلال اشتباكات اندلعت مع الإرهابيين في منطقة العملية.

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وأشارت إلى أنه استشهد متأثرًا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.

وأعربت عن حزنها الشديد بفقدان الجندي، ودعت له بالرحمة، وقدمت تعازيها إلى أهله والقوات المسلحة والشعب التركي.

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.



يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

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