شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم الجمعة في هذه المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة، اليوم الجمعة، والتي رصدها المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأوضحت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته اليوم الجمعة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ44.1 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ44 ثم مكة المكرمة وودادي الدواسر وشرورة 43 درجة، فيما سجلت الصيصومة 42.8 والرياض والمدينة المنورة 42 درجة ورفحاء ونجران 41 درجة.