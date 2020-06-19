شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة الحياة إلى طبيعتها.. إعلامي يقدم نصائح مهمة للجميع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الإعلامي خالد العقيلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع عودة الحياة إلى طبيعتها يوم الأحد المقبل – بمشيئة الله-.
وأضاف عبر القناة السعودية إن المسؤولية كبيرة والفيروس لم ينتهي، بعد وما زال خطر، قائلا: “لابد الحرص على سلامة أنفسنا وعلى من حولنا، ممن نخالطهم أو نسكن معهم باتباع الإجراءات الوقائية”.
وطالب الجميع العودة بحذر من أجل تصفير عدد الإصابات بالفيروس.
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