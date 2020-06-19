شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «النائب العام» بالقبض على شخص عنف زوجته وأطفاله في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على شخص قام بتعنيف وإيذاء أسرته المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة.

وفي التفاصيل، قام شخص باحتجاز زوجته وإيذائها واحتجازها مع أطفالها الثلاثة داخل منزله بمنطقة الباحة، وتوجهه بعد ذلك إلى محافظة جدة تاركاً إياهم محتجزين بالمنزل، معرضاً سلامتهم للخطر وسوء المعاملة.

كما وجه بإحالة ذلك الشخص، حال القبض عليه إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى النظامي بشأنه.

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وتضمن توجيه النائب العام ، كذلك التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجني عليها وأطفالها الثلاثة وإجراء التقويم الطبي لهم، ونقلهم إلى دار الإيواء حال لزوم الأمر ذلك.

وتتابع النيابة العامة كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ماله من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعيه أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل والأنظمة ذات العلاقة.