سوريون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في برلين احتجاجا على قانون قيصر... فيديو وصور

وكانت المبادرة بدعوة من المنتدى السوري الألماني الموحد، أكد فيها السوريون تضامنهم مع وطنهم، بحسب ما نشرته وكالة "سانا" للأنباء.

يذكر أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين، يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، وستشمل العقوبات أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة.