© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
وتابع اللواء موسوي، قائلا: "اليوم يجب أن يعلم أعداء الشعب الإيراني أنه باسم وذكرى كل شهيد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن عشرات الصواريخ ستنتج لتدمير أي تهديد من قريب وبعيد بقوة تفوق تصورهم، سيكون الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الإقليمية الإيرانية مصدر هذه الحركة الثورية في المسار الواضح للاعتماد على الذات وتعزيز القدرات الدفاعية، ولن يتمكن أي حظر من تقويض الفكر الإيراني السامي".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش الإيراني: على الأعداء أن يعلموا أن عشرات الصواريخ سيتم إنتاجها تكريما لكل شهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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