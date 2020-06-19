السعودية أروى الجلال عضوا في لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة

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أصدر مجلس الهيئة العامة للمنافسة، قرارا بتعيين أستاذة القانون الدكتورة أروى الجلال، عضوا في لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، كأول امرأة سعودية تتقلد منصبا شبه قضائي في المملكة.

وتشغل الدكتورة منصب أستاذ مساعد في قسم القانون الخاص في جامعة الملك سعود في الرياض . وتعمل الهيئة من خلال نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للنظام على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.

الدكتورة لطيفة الشعلان عضوة مجلس الشورى باركت هذا التعيين في حسابها في تويتر وكتبت "مبروك صدور القرار بتعيين أول امرأة سعودية في منصب شبه قضائي في المملكة. الدكتورة أروى الجلال المختصة قي القانون أصبحت عضوًا في لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة".

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة قرارات حكومية سعودية في السنوات القليلة الماضية والتي تدعم وتمكن وتعزز فيها المرأة السعودية في الإندماج داخل مجتمعها ، ويأتي تعيين أروى الجلال في منصب شبه قضائي بعد ايام من رفض مجلس الشورى لتعيين المرأه في المحاكم السعودية وهي المرة الثانية التي يرفض فيها المجلس ذلك بعد المحاولة الأولى والتي قدمت في عام 2018.