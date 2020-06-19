شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمن والدفاع العراقية تدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت لجنة الأمن والدفاع العراقية إلى تقديم شكوى رسمية في مجلس الأمم المتحدة ضد تركيا، لانتهاكها السيادة العراقية وتعديها على الأراضى العراقية، من خلال عملية عسكرية على حدودها مع تركيا.

وكان ائتلاف الوطنية استنكر الاعتداءات التركية والإيرانية على شمال العراق، كما عقد وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، اجتماعاً مع سفراء وقائمين بأعمال دول آسيا وأمريكا اللاتينيّة وأستراليا المُعتمدين في العراق؛ وذلك في إطار الاهتمام الذي يُوليه لمناقشة الموضوعات المُشترَكة،

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وأكّد وزير خارجية العراق التزام الحُكُومة العراقيّة الكامل بمُواصَلة جُهدها في مُواجَهة التحدّيات، وتجاوزها، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة من دون التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدان، مُشِيراً إلى أنّ العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخّل في شُؤُونه الداخليّة.

وأوضح الوزير العراقى أنه من أولويات الحكومة العراقية تقوية العلاقات مع العالم، وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المُشتركة، مُضيفاً: تسعى الحكومة إلى إصلاح النظام الاقتصاديّ، في إشارة إلى الدعوة إلى فتح باب الاستثمار في العراق، لافتاً إلى أنّ اللقاء معهم هو لأجل تبادل الآراء ووجهات النظر حول تعزيز العلاقات الدبلوماسيّة، ودعم التعاون مع الشركاء.

وأدانت السعودية وشجبت العدوان الإيراني - التركي على العراق، وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن التدخل الإيراني - التركي في العراق انتهاك سافر، كما أكدت السعودية وقوفها إلى جانب العراق لحفظ سيادته وأمنه، وقبلها أدانت البحرين بشدة انتهاكات تركيا وإيران لحدود العراق.