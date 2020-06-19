تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يؤكد مقتل زعيمه "دروكدال"

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أكد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مقتل زعيمه الجزائري عبد المالك دروكدال، شمالي مالي.

جاء التأكيد بحسب تسجيل صوتي للمسؤول الإعلامي للتنظيم "أبو عبدالإله أحمد"، نقله موقع "مؤسسة الأندلس" (تابع للتنظيم)، الخميس.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، تصفية دروكدال في عملية لقواتها شمالي مالي، قرب الحدود مع الجزائر.

وأضاف أحمد أن تنظيمه سيواصل "القتال ضد القوات الفرنسية وحكام المنطقة".

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وفي 2006، أعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، انضمامها إلى تنظيم "القاعدة" الذي كان يقوده أسامة بن لادن، قبل أن تغيّر رسميا اسمها في العام التالي، إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

ويتركز التنظيم شرقي الجزائر وخاصة في منطقة "القبائل"، إضافة إلى مناطق الجنوب، حيث قاد العديد من الهجمات الدامية.

وتخوض فرنسا حرباً على طول الساحل الإفريقي في دول الساحل الخمس (مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، وموريتانيا)، منذ عام 2013.

وفي يونيو/حزيران، أطلقت فرنسا تحالفا دوليا يضم كندا ودولا أوروبية بالإضافة إلى مجموعة الخمس (موريتانيا، ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد)، فضلا عن السعودية والإمارات كداعمين ماليين، لـ"مواجهة التطرف في الساحل الإفريقي، عبر جانبين أمني وتنموي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.