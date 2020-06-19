العراق.. 8 وفيات و592 إصابة بكورونا بين الأطباء

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، وفاة 8 أطباء وإصابة 562 آخرين بفيروس كورونا، منذ فبراير/ شباط الماضي.

ووفقا لوثيقة الموقف الوبائي لوزارة الصحة، نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن "592 طبيبا أصيبوا بكورونا (383 رجلا و209 من النساء)، توفي منهم 8".

كما لفتت الوثيقة إلى أن "أعلى محافظة بإصابات الأطباء هي بغداد بواقع 77 إصابة، تليها البصرة (جنوب) بـ18، وبابل (جنوب) بـ14".

Advertisements

وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجوال الشامل بدءا من أواخر مايو/ أيار الماضي.

فيما قررت السلطات بدءا من الأحد الماضي، تخفيف قيود حظر التجوال الشامل إلى جزئي.

وتسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال ارتفاع أعداد الإصابات على نطاق واسع.

وحتى مساء الجمعة، أعلن العراق إصابة 27 ألفا و352 بكورونا، بينها 925 وفاة، و12 ألفا و205 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.