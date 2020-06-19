كورونا.. 14 وفاة بالجزائر والعراق يسجل أعلى حصيلة إصابات

بغداد - الجزائر / الخليج 365
أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل 14 وفاة بكورونا، فيما رصد العراق 69 وفاة بالفيروس وأعلى معدل يومي للإصابات.
وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 14 وفاة و119 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 118 حالة تعاف منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11 ألفا و504؛ بينها 825 وفاة، و8 آلاف و196 حالة تعاف.
وفي العراق، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 69 وفاة وألف و635 إصابة بالفيروس؛ تمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ اكتشاف إصابات "كورونا" به.
وأضافت الوزارة عبر بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 27 ألفا و352؛ بينها 925، و12 ألفا و205.
وحتى مساء اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و641 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 457 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و568 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".
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