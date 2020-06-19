نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة وتغريمه 6.7 مليون يورو

خسر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، القضية التي رفعها على برشلونة، للحصول على باقي المكافأة الخاصة بتجديد عقده الأخير مع البارسا.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة “يعرب النادي عن ارتياحه للحكم الذي أعلنته المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، فيما يتعلق بالدعوى التي تشمل البارسا ونيمار بشأن مكافأة التجديد للعقد الأخير”.

وأضاف “رفضت المحكمة طلب نيمار تمامًا، ووافقت على جزء كبير من دفاع نادي برشلونة”.

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وتابع “نتيجة لذلك رفضت مطالب نيمار بدفع 43.6 مليون يورو، ويجب على اللاعب إرجاع 6.7 مليون يورو إلى النادي”.

وأتم “نظرًا لأنه يحق لممثل نيمار، الطعن على الحكم، يستمر النادي في الدفاع بقوة عن حقوقه المشروعة”.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة، متجهًا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، عن طريق سداد الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.