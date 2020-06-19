“حاتم العطرجي” سيشهد نادي حراء قريباً نقلة تواكب تطلعات أهالي منطقة مكة المكرمة

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أوضح المتحدث الرسمي لنادي حراء الرياضي الأستاذ حاتم العطرجي حرصاً من الإدارة التنفيذية على استمرار عجله العمل والتخطيط المستمر والوقوف على آليات العمل ومع الإلتزام بالإجراءات الوقائية عقد رئيس مجلس إدارة نادي حراء الرياضي بمكة المكرمة الأستاذ خالد الهندي وبحضور نائبه الأستاذ عون الحارثي عدة اجتماعات عن بعد مع إدارة كرة القدم وإدارة الألعاب المختلفة ومع جميع إداري ومدربي الألعاب لمناقشة الخطط المستقبلية التي سيسير عليها النادي في الموسم المقبل والقرارات التي من شأنها تطوير جميع الألعاب والوقوف على احتياجات كل لعبة لمواصلة التميز .
وأضاف العطرجي بأنه وبحول الله سوف يشهد النادي قريبآ نقلة نوعيه تواكب تطلعات وآمال أهالي منطقة مكة المكرمة.
واختتم العطرجي قوله بأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف المجتمع المكي مع ناديهم وإبداء الآراء التي تنصب في مصلحة النادي والقادم بحول الله أفضل.
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