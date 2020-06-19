شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ظهور بواكير رطب “الغر” في الدلم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الإعلامي فهد الموسى مقطع فيديو يوثق ظهور بواكير رطب نخيل الغر بمحافظة الدلم.

وأثنى مغردون على ظهور الرطب فى هذا التوقيت، حيث قال أحد المغردين أنه ظهر قبل موعده بأسبوعين كاملين.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، قد توقع ‏ظهور بواكير الرطب “الخراف” في الأحساء في الثلث الأول من شهر ذي القعدة ‏المقبل، بينما توقع ظهور أنواع الرطب التي تباع مبكراً في الأسواق والتي تعرف بـ”البشرى”، مثل أنواع “الطيار” و”الغر” في الثلث الأول من الشهر القادم شهر ذي القعدة 1441هـ – إن شاء الله-.

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