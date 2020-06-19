شكرا لقرائتكم خبر عن فى أعلى حصيلة يومية.. العراق يسجل 1635 إصابة بكورونا و69 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و69 حالة وفاة، مشيرة إلى إجراء السلطات العراقية لما يقرب من نصف مليون تحليل للكشف عن كورونا منذ ظهور المرض.

وأشارت وزارة الصحة العراقية فى بيان له إلى تسجيل 872 حالة شفاء من فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، محذرة من أى تجمع بشرى سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لأنه قد يكون أحد الحاضرين مصابا وتنقل العدوى لغيرك او تكتسب العدوى.

كان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قد أعلن اليوم الجمعة، البدء في تصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بفيروس "كورونا" في العراق، مشيرًا إلى أنه سيكون متوفرًا نهاية الأسبوع المقبل.