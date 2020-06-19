شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفرض إجراءات صحية مشددة فى مطار المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية المشددة بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تستمر إدارة المطار وبشكل يومي في عمليات التعقيم والتطهير الدوري على كافة أرجاء المطارات والتأكيد على تطهير الصالات وجسور الركاب ووضع علامات أرضية تحقق التباعد الاجتماعي لمناطق اصطفاف المسافرين ومناطق الجلوس والانتظار.وفق صحيفة الرياض، هذا بالإضافة إلى تشغيل 50% من الطاقة التشغيلية لدورات المياه، ويتم مراقبة الدخول إليها، وتطهيرها بعد كل استخدام ، كما تقوم فرق من وزارة الصحة بوضع نقاط مجهزة بكاميرات حرارية على مداخل الصالات للتأكد من سلامة جميع العاملين والمسافرين وتخصيص مناطق عزل للمشتبه بإصابتهم بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية وفقاً لمعايير السلامة والصحة العالمية.

Advertisements

وكانت الخطوط السعودية بدأت أول الشهر الجارى إعادة تشغيل الرحلات الداخلية، بالتزامن مع تطبيق وتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامة الضيوف والموظفين، وفقا لعكاظ.

وتشمل الإجراءات كافة مراحل إجراءات السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات وعند التصعيد إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول ومغادرة الضيوف الطائرة ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم.

وتتضمن إجراءات الوقاية قبل الرحلة تنفيذ جميع خطوات الحجز وإصدار التذكرة، وكذلك بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة عبر القنوات الإلكترونية للخطوط السعودية، سواء الموقع الرسمي لـ «السعودية» من خلال الحواسيب أو عبر تطبيقها على الأجهزة الذكية.