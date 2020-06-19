العراق يعلن البدء بإنتاج عقار روسي ضد "كورونا"

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الجمعة، البدء بإنتاج عقار روسي مخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إنه "تم البدء بتصنيع اللقاح الروسي ضد كورونا داخل العراق، بعد أن أقرته اللجان العلمية العراقية".

وأضاف أن اللقاح سيتم توفيره بداية من نهاية الأسبوع المقبل بالمؤسسات الصحية من أجل علاج المصابين بكورونا.

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وأوضح المسؤول العراقي أن العراق سيكون ثاني بلد يستخدم هذا اللقاح بعد روسيا، رغم عدم إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية بعد.

والأحد، قررت الحكومة العراقية، تخفيف قيود حظر التجوال المفروضة ضمن تدابير مكافحة كورونا، منذ 17 مارس/أذار الماضي.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في العراق 25 ألفا و717، بينها 856 وفاة، و11 ألفا و333 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و630 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 457 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و567 ألفا ، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.