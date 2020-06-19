كورونا.. 19 وفاة بالسودان و7 إصابات بالأردن

عمان، الخرطوم / الخليج 365

أعلن السودان، الجمعة، تسجيل 19 وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 7 إصابات بالفيروس.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 19 حالة وفاة، و291 إصابة جديدة بكورونا، و120 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة إن أرقام الإصابات والوفيات وحالات الشفاء الجديدة خاصة بيوم الثلاثاء، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.

وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و316، بينها 506 وفاة، 3086 حالة تعافٍ.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا، و11 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.008، بينها 9 وفيات، و708 حالات تعافٍ.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و637 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 457 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و567 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".

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