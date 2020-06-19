"الحوثي": قصف للتحالف يعطل الاتصالات في 15 مديرية باليمن

اليمن / الخليج 365

قالت جماعة "الحوثي"، الجمعة، إن الاتصالات والإنترنت تعطلت في 15 مديرية باليمن، إثر قصف جوي للتحالف العربي، استهدف محطات الخدمة خلال اليومين الماضيين.

وبحسب وكالة أنباء "سبأ" (تابعة للحوثي)، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة الجماعة (غير معترف بها) في بيان "استهداف التحالف العربي خلال اليومين الماضيين محطات وأبراج الاتصالات، ما أدى إلى تعطل الخدمات عن أكثر من 15 مديرية في محافظات عمران وصنعاء والجوف (شمال)".

وأضاف البيان أن "الاستهداف أدى إلى حرمان مئات آلاف المواطنين من الخدمات الأساسية للاتصالات".

ونقلت الوكالة عن مديري الاتصال في محافظتي عمران وصنعاء، علي الوادعي وفؤاد القواس قولهما، إن" خسائر تدمير محطات شبكة الاتصالات كبيرة، ما يتطلب وقتا لإصلاحها، كون مكان الأبراج والمحطات في مناطق نائية بأعالي الجبال، والطريق إليها وعرة".

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ولم يصدر تعليق من قبل التحالف حول هذا الأمر، غير أنه سبق وأكد حرصه على عدم استهداف المرافق المدنية.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي، في ظل جائحة كورونا.

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