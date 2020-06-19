اليمن.. "الانتقالي" يسيطر على مقر السلطة المحلية بسقطرى

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، الجمعة، على مقر السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، عقب انسحاب القوات الحكومية، بحسب مسؤول وشهود عيان.

وفي حديثهم لمراسل الخليج 365، قال مسؤول محلي طلب عدم نشر اسمه، وسكان محليون، إن قوات المجلس الانتقالي، اقتحمت مقر السلطة المحلية في سقطرى، وسط مدينة حديبو عاصمة المحافظة، كما سيطرت على المبنى، عقب انسحاب القوات المحلية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من سيطرة قوات الانتقالي على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، عقب مواجهات مع القوات الحكومية، وفق مسؤول محلي للأناضول.

وتجددت مواجهات عنيفة الجمعة، بين قوات حكومية وقوات "الانتقالي الجنوبي" في حديبو، استخدمت فيها القوات المدعومة إماراتيا أسلحة ثقيلة، وفق شهود عيان.

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وقال مسؤول حكومي آخر للأناضول، إن مليشيا الانتقالي الجنوبي شنت قصفا مدفعيا على أحياء ومنازل، في محاولة للتقدم باتجاه حديبو والسيطرة عليها، دون ذكر عدد الضحايا.

والخميس، قال مسؤول حكومي للأناضول إن القوات المدعومة إماراتيا سيطرت على المدخل الغربي لحديبو، قبل أن تتجدد الاشتباكات الجمعة.

وأفشلت القوات الحكومية، في 30 أبريل/ نيسان والأول من مايو/ أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام حديبو.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت الأمور بهذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل/نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.