الاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق سراح ناشط ليبي في بنغازي

إسطنبول/ الخليج 365

طالبت بعثة الاتحاد الأوربي في طرابلس، الجمعة، بإطلاق سراح ناشط السلام الليبي خالد السكران، المعتقل لدى السلطات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا فورا أو إخضاعة لإجراءات قضائية.

وقال رئيس البعثة، آلان بوجيا، في بيان نشرته البعثة عبر حسابها على فيسبوك: "نتابع باستمرار جميع الانتهاكات بحق النشطاء وأعضاء المجتمع المدني في ليبيا".

وأضاف: "قلقون إزاء اعتقال الناشط في مجال السلام خالد السكران، واحتجازه التعسفي في بنغازي".

وتابع: "ندعو السلطات المعنية لاحترام حقوق خالد السكران وحرياته الأساسية بإخضاعه لإجراءات قضائية فورية أو إطلاق سراحه حالا".

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والثلاثاء، نددت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، باعتقال المدون والناشط المدني "السكران" من قبل الاستخبارات العسكرية في مدينة بنغازي، معتبرة اعتقاله "إخفاءً قسريًّا".

ويعد هذا الاعتقال هو الثاني للسكران، إذ اعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يفرج عنه بعد 24 ساعة من احتجازه.

وخالد السكران، هو ناشط مدني وسياسي، ظهر على العديد من القنوات الفضائية، وله نشاط بارز على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد السكران أحد أفراد مبادرة سلام أطلقها ناشطون من المنطقة الشرقية في يناير/كانون الثاني الماضي لوقف الحرب في ليبيا.

وتسيطر مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على معظم المدن الرئيسية في شمالي إقليم برقة (شرق) مثل طبرق، والبيضاء، والمرج، وبنغازي (عاصمة الإقليم).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.