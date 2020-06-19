الحوثيون: إصابة 3 أطفال وامرأة بقصف سعودي على صعدة

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إن ثلاثة أطفال وامرأة أصيبوا بجروح في قصف سعودي على محافظة صعدة (شمال)، معقل الجماعة.

ونقل موقع "أنصار الله" التابع للجماعة عن مصدر أمني، لم يسمه، قوله، إن "القوات السعودية استهدفت بالصواريخ والمدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا المحاذية للسعودية بمحافظة صعدة".

وأضاف: "أدى القصف إلى إصابة 3 أطفال وامرأة مسنة بجروح متفاوتة"، دون مزيد من التفاصيل.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السعودية، لكن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن منذ 2015 عادة ما يشدد على التزامه بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

والأربعاء، اتهم الحوثيون التحالف بقتل 13 مدنيا في المديرية نفسها، دون أن يصدر تعليق من التحالف بهذا الشأن حتى اليوم.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا خلف إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة.

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