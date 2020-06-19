السفير الأمريكي يبحث مع برلماني ليبي التطورات الراهنة

ليبيا / الخليج 365

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس "نواب طبرق" يوسف العقوري، التطورات الراهنة في البلاد.

ومجلس النواب الليبي منقسم بين "نواب طبرق" (شرق) برئاسة عقيلة صالح، ومعه نحو 40 نائبا، والنواب المجتمعين بالعاصمة طرابلس، والبالغ عددهم أكثر من 50، ويترأسه حاليا حمودة سيالة، فيما يغيب أغلب النواب عن اجتماع المجلسين لأسباب مختلفة.

وقال بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا عبر تويتر، إن نورلاند اتفق مع العقوري، "على الحاجة الملحة إلى مشاركة جميع الأطراف بشكل فعّال في الحوار السياسي والأمني الذي تقوده الأمم المتحدة".

Advertisements

وأضاف أن ذلك "مهم للدفع قُدما بالسلام والاستقرار والسيادة في ليبيا وإنهاء التدخل الأجنبي".

ولم يوضح البيان إن كانت المباحثات جرت هاتفيا أم عبر لقاء مباشر.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.