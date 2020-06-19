تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع إيطاليا من أجل السلام في ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

تصريحات وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي:

- بشكل عام، عملية "إيريني" لا تسهم في حل مشكلة ليبيا

- تركيا تريد أن يكون شرق البحر المتوسط ساحة تعاون وليس نزاع

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مواصلة بلاده العمل مع إيطاليا من أجل سلام دائم وعملية سياسية مثمرة في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاووش أوغلو مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، عقب لقائهما في وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو: "سنواصل العمل مع إيطاليا من أجل سلام دائم وعملية سياسية مثمرة في ليبيا".

ولفت إلى أنه أطلع نظيره الإيطالي على زيارته التي أجراها إلى ليبيا الأربعاء.

وأضاف: "ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه إيطاليا هنا (في ليبيا)، نشكرهم على ذلك، حيث لعبوا دورًا متوازنًا".

وتابع: "لم تقف (إيطاليا) إلى جانب الانقلابي حفتر مثل بعض دول الاتحاد الأوروبي، لكنها بذلت جهودا صادقة من أجل وقف إطلاق النار و(دفع) العملية السياسية".

وأعرب الوزير عن رغبة تركيا برؤية إيطاليا في محافل ثنائية وثلاثية حول ليبيا، مبينًا أن أنقرة أبلغت ذلك لروسيا ولدول أخرى.

وحول عملية "إيريني" الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أضاف تشاووش أوغلو: "بشكل عام، لا تسهم عملية إيريني في حل مشكلة ليبيا أو حل قضايا مثل الحظر ومراقبته".

ولفت إلى أن تضامن تركيا مع إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا عزز الصداقة بين البلدين.

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وبيّن أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين 20 مليار يورو، وأن إيطاليا تحتل المرتبة الثالثة في صادرات تركيا والخامسة في وارداتها.

واستذكر فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على ورادات الصلب من تركيا ودول أخرى، موضحا: "لدينا اتفاقية للصلب مع الاتحاد الأوروبي وطلبنا دعم دي مايو لإلغاء هذه القيود".

وأشار إلى وجود أعمال مشتركة ومشاريع بين البلدين في مجالات مثل الطاقة، والسياحة، والصناعات الدفاعية.

وتابع: "دائما حصلت تركيا على أقوى دعم داخل الاتحاد الأوروبي من قبل إيطاليا، وليس لدينا شك في أن هذا الدعم سيستمر".

وعلى صعيد آخر، لفت إلى تبادله وجهات النظر مع نظيره الإيطالي حول ملفي سوريا والشرق المتوسط.

وأضاف: "تركيا تريد أن يكون شرق البحر المتوسط ساحة تعاون وليس نزاع، ولمسنا نفس المشاعر والأفكار لدى إيطاليا".

وتابع: "وللأسف ليس هناك هذا التعاون نتيجة لجهود ابعاد تركيا حاليًا. لذا كان علينا اتخاذ خطوات لحماية حقوقنا، وتقع علينا مسؤولية حماية حقوق القبارصة الأتراك باعتبارنا دولة ضامنة".

وأضاف في ذات السياق: "أبلغت صديقي لويجي أننا نريد التعاون في هذه الأمور مع الجميع وخاصة اليونان، وأننا مستعدون لذلك".

وأكمل بهذا السياق: "رأينا أن إيطاليا تريد القيام بدور بناء في هذه القضايا، نرحب بذلك. إيطاليا دائما تتصرف بشكل متوازن وعادل وموضوعي".

وأفاد: "اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين إيطاليا واليونان مهمة لمنطقتنا. يمكن حل القضايا من خلال الحوار، ونتطلع من اليونان نفس نهج بالنسبة لتركيا".

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