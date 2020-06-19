الجيش التركي يحيد 4 إرهابيين شمالي العراق

شرناق / الخليج 365

ارتفع عدد الإرهابيين الذين حيدهم الجيش التركي في إطار عملية "مخلب النمر" المستمرة ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق، من 3 إلى 4.

وقال مراسل الخليج 365، إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية وعناصر المنظمة أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين، بعد الكشف عن تحييد إرهابي رابع.

ويواصل الجيش التركي العملية بنجاح كما هو مخطط لها.

وفي وقت سابق الجمعة، زار وزير الدفاع خلوصي أكار وقادة الجيش، مركز إدارة عمليات "مخلب النمر"، على الشريط الحدودي بولاية شرناق.

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ورافق أكار في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آق يوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقا من الأراضي العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.