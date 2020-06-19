شكرا لقرائتكم خبر عن يخلو من الأعمدة بالداخل ويضم قبة مميزة.. إقامة أول صلاة جمعة بأكبر جوامع تبوك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد أكبر جامع بمدينة تبوك إقامة أول صلاة جمعة، وذلك بعد اكتمال إنشائه في جامعة تبوك، حيث يحتوي على أكبر قبة بالشرق الأوسط يبلغ طول قطرها 90 متراً.

وتم بناء الجامع وفق تصميم هندسي متميز لا يحتوي على أعمدة بالداخل، وتبلغ مساحته الإجمالية 7100 متر مربع، ويتسع لنحو 3450 مصليًا.

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ويحتوي الجامع على مئذنتين بجانبيه بارتفاع 50 متراً، وتم تجليد سقف الجامع من الداخل بالفسيفساء بمساحة 5887 متراً، وتجليد الحوائط والأرضيات بالجرانيت والرخام.

وتبلغ مساحة الساحات الخارجية للجامع أكثر من 30 ألف متر مربع، تحتوي على 380 موقفاً للسيارات.