شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على مواطن تورط في جرائم تكسير أجهزة الصراف الآلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطه بارتكاب عشر جرائم تمثلت في تكسير أجهزة الصراف الآلي بغرض سرقة المال، وسرقة ثلاث مركبات.
وأضاف أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.
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