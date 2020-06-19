تركيا... الحزب الحاكم يرشح رئيس البرلمان

وأشارت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى أن العدالة والتنمية التركي قرر مجددا ترشيح مصطفى شنطوب رئيسا للبرلمان.

وكان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، قد أعلن في وقت سابق، تأييد البرلمان ودعمه للعملية العسكرية الجديدة التركية داخل الأراضي العراقية، مشددا ان بلاده ستواصل التصدي للإرهاب بكل حزم.

​وقال شنطوب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تصدينا للإرهاب سيتواصل لما في ذلك من أهمية كبيرة تساعد في إعادة تأسيس السلام في منطقتنا".

وشدد رئيس البرلمان التركي أن "هذه العملية الهدف منها تحييد عناصر منظمة حزب العمال الكوردستاني (بي كا كا) وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تستهدف أمن شعبنا وحدودنا، وتسعى لاستهداف مخافرنا وقواعدنا العسكرية بالمنطقة".