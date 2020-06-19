مليونا دولار... وزير النفط العراقي يصدر توجيها عاجلا

وأعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن عبد الجبار وجّه بمنح خلية الأزمة الصحية في محافظة واسط مبلغ مليوني دولار، بحسب شبكة "السومرية نيوز".
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وتابع أن "ذلك جاء بالتنسيق مع شركة نفط الوسط والجهات المعنية الأخرى في المحافظة وفق الضوابط والتعليمات الأصولية".
وبدأ العراق، الأحد الماضي، تطبيق حظر التجوال الجزئي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا، فيما يكون حظر التجوال شاملا لأيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض على مدى الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء كوفيد – 19 .
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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