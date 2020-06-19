© Sputnik . Михаил Метцель
وأضاف أن الموقف المصري سيراجع حساباته وتقديراته، ويوجد لدى القاهرة أوراق عديدة سياسية ودبلوماسية، أما الخيارات العسكرية ستأتي في نهاية الخيارات المطروحة في هذا التوقيت.
وتابع "المشكلة تكمن في الاستقواء الإثيوبي بالأطراف الإقليمية والدولية وأن هذا الأمر يخضع لتقييم سياسي واستراتيجي في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن التعنت الإثيوبي مرتبط بكثير من الملفات يوجد بها تعقيدات متعلقة بتفاصيل فنية".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: مصر لديها أوراق عديدة لأزمة سد النهضة والخيارات العسكرية تأتي في النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.