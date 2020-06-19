وقال التميمي، في مؤتمر صحفي اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية العراقية: بأن "العلاج الروسي بدأ تصنيعه في العراق بعد أن أقرته اللجان العلمية، وسيتوفر في المؤسسات الصحية نهاية الأسبوع المقبل"، مضيفا بأنه
بالنسبة للقاحات فهناك لجان خاصة من الأطباء الاستشاريين في مجال الصحة العامة والأمراض الانتقالية درسوا هذه اللقاحات وحتى الآن لم يعلن عنها رسمياً ولم تقر من منظمة الصحة العالمية، ولكن وزارة الصحة تتواصل مع الشركات واللجان العلمية المختصة في منظمة الصحة العالمية، وإذا تم إنتاج هذا العلاج فعلياً فسيكون العراق أول المستوردين له.
© Photo / CC0
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد البدء بتصنيعه... العراق يعلن موعد طرح الدواء الروسي "أفيفافير" في المراكز الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.