آخر تطورات فيروس كورونا في دول الخليج

ففي عمان، تم تسجيل 852 حالة إصابة جديدة بالفيروس، منها 368 حالة لعمانيين، و484 حالة لغير عمانيين.

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وقالت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها في موقع "تويتر"، ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27670 حالة، لافتة إلى شفاء 710 حالات جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 13974 حالة، وتسجيل 6 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 125 حالة وفاة.

وسجلت دولة الكويت 678 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 30190 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 5 حالات وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 313 حالة، كما تم تسجيل 604 إصابات جديدة بالفيروس، من بينها 313 مواطنًا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 38678 حالة.

وفي الإمارات، تم إجراء أكثر من 38 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات، والكشف عن 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 44.145 حالة.

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وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه تم شفاء 755 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30.996 حالة، ووفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 300 حالة.

وأعلنت البحرين، وفاة حالتين، بسبب فيروس كورونا، وهما مواطنة تبلغ من العمر 50 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 64 عامًا.

وسجلت قطر 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 19960 حالة، وتسجيل 1767 حالة شفاء جديدة ليل الإجمالي إلى 65409 حالة، وتسجيل 7 حالات وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 93 حالة وفاة.