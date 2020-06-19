شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يفترشون سطح المسجد النبوى منعا للتزاحم بصلاة الجمعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزم المصلون اليوم بالمسجد النبوى بالإجراءات الوقائية التى فرضتها وزارة الصحية بالتزامن مع عودة المصلين ، ومن أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين المصلين .

وفى الحرم المكى ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم خطبة الجمعة، وقال فيها: "حقيقة الدنيا أن لا دوام فيها ولا بقاء فما جعل الله الخلد فيها لبشر قط، وإن دنيا هذه صفتها ليست جديرة بأن يشغل العبد نفسه بها عما هي أدوم منها



المصلون

وأضاف البعيجان : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ، وقد اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام من أنفس المعادن والأنفاس ، وكرمه وفضله على سائر الناس , وجعل هديه معيارا للفضل والقياس أنقذ الله به البشرية من غياهب الشرك والجهل ودياجير الظلام , وانحطاط القيم والأخلاق , وانتكاس الفطرة والتمزق والانقسام , فكان حريصا على هدايتنا ونجاتنا وسعادتنا , قال تعالى : " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم " , وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : " رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني " وفي عيسى عليه السلام : " إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال : اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل : " يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في امتك ولا نسوءك ".



سطح المسجد النبوى سطح المسجد النبوى

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وأضاف ، خطيب المسجد النبوى: إن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد ما لا يحصر ، ومن الآثار والثمرات ما لا يحصى ، وفيها من مصالح الدنيا والآخرة ما لا يستقصى ، مضيفا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة معروضة عليه , فاحرصوا أن تكون وفق منهجه بالاتباع , وانؤوا بها عن الغلو والهوى والابتداع .



المصلون



خطيب المسجد النبوى الشيخ عبد اللله البوعيجان