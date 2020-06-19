شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى: البدء فى تصنيع العقار الروسى لمعالجة المصابين بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الجمعة، البدء في تصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بفيروس "كورونا" في العراق، مشيرًا إلى أنه سيكون متوفرًا نهاية الأسبوع المقبل.
وقال التميمي - في حديث أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن رئيس الوزراء وجه بتحريك المستشفيات المتوقفة ، مشيرًا إلى البدء بتصنيع العلاج الروسي في العراق، مبينًا أنه سيتوفر نهاية الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن روسيا طرحت، الخميس قبل الماضي، دواءً حصل على الموافقة لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.
فيما أكدت وزارة الصحة العراقية، الاثنين الماضي، أن العقار الروسي لعلاج "كورونا" قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال يومين.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأول الأربعاء، عن عقدها اجتماعًا مع نظيرتها الروسية لبحث بروتوكولات علاج مرضى "كورونا"، وذلك عبر الدائٔرة التلفزيونية المغلقة.
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