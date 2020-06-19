كورونا.. 45 وفاة بالسعودية و4 في الإمارات والبحرين

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الجمعة، تسجيل 45 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت كل من الإمارات والبحرين حالتي وفاة، إضافة إلى إصابات في فلسطين.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 45 وفاة، و4 آلاف و301 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 150 ألفا و292، بينها 1184 وفاة، و95 ألفا و764 حالة تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و393 إصابة بكورونا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 44 ألفا و145، بينها 300 وفاة، و30 ألفا و996 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالتي وفاة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات بلغت 20 ألفا و430، بينها 57 وفاة، و14 ألفا و696 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، في بيان، تسجيل 63 إصابة بالفيروس.

وقالت كيلة إن محصلة الإصابات (بما فيها القدس المحتلة) ارتفعت إلى 858، بينها 5 وفيات و611 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و616 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 457 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و563 ألفا ، وفق موقع "ورلدوميتر".

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