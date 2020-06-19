قيادي بـ"حماس": جميع الخيارات مفتوحة لمواجهة "الضم"

رمزي محمود/ الخليج 365

قال قيادي في حركة "حماس"، الجمعة، إن "جميع الخيارات مفتوحة" لمواجهة خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية لسيادتها.

جاء ذلك على لسان إسماعيل رضوان، في تصريح للأناضول، على هامش مسيرة نظمتها "حماس" في مخيم "جباليا"، شمالي قطاع غزة، للتنديد بخطة الضم الإسرائيلية.



وأضاف رضوان، أن "إسرائيل تفتح باب المواجهة الشاملة، باعتزامها تنفيذ خطة الضم لأراضٍ من الضفة المحتلة".



وتابع: "جميع الخيارات باتت مفتوحة أمام خطوات إفشال خطة الضم وصفقة القرن الأمريكية".



ودعا رضوان إلى "انتفاضة شعبية فلسطينية واسعة لمواجهة الضم، تشمل جميع أشكال المقاومة الشعبية والمُسلّحة".



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كما حث الدول العربية والإسلامية على تشكيل "أكبر تكتل" داعم ومُساند للرفض الفلسطيني لخطة الضم الإسرائيلية.



وفي المسيرة الرافضة لخطة الضم، جاب آلاف الفلسطينيين شوارخ مخيم "جباليا" حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات مناهضة للخطة الإسرائيلية و"صفقة القرن" الأمريكية.



وخلال المسيرة، قال مشير المصري، القيادي بـ"حماس"، في كلمة، إن الحركة والفصائل الفلسطينية تقود خطة عمل مشتركة لمواجهة الضم، دون إعلان تفاصيل هذه الخطة.



ودعا المصري، إلى الإسراع في عقد لقاء وطني لبحث الأزمة الحالية، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.



وتشهد المنطقة والعالم حالة من الترقب لاعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.