"الصحة العالمية" تقدم مساعدات طبية لليمن

شكري حسين/ الخليج 365



أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، وصول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية إلى اليمن، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



ووفق بيان لمكتب منظمة الصحة العالمية باليمن، وصلت شحنة مساعدات طبية تقدر بـ43 طنا، إلى مطاري صنعاء وعدن الدوليين.



وتشمل المساعدات "مستلزمات المختبرات، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة PCR (فحص كورونا)، ومعدات الوقاية الشخصية لمواجهة كورونا"، حسب البيان ذاته.



وتعد المساعدات الأممية هذه الشحنة الـ11، خلال 3 أسابيع، إذ استقبل اليمن 10 طائرات محملة بمعدات طبية لمواجهة كورونا تابعة لـ"يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية الإعلامي، حسب رصد مراسل الخليج 365.



Advertisements

وحذرت الأمم المتحدة مرارا من تداعيات مواجهة اليمن لكارثة صحية على خلفية تفشي كورونا، مشيرة إلى وجود فجوات في تمويل المنظمة تهدد بتعليق بعض برامج الإغاثة في البلاد.



وحتى الخميس، سجل اليمن إجمالا 909 إصابات بالفيروس، بينها 248 وفاة، و273 حالة تعافٍ.



فيما لم تعلن جماعة "الحوثي" سوى 4 حالات بالفيروس بينها وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء إجمالي عدد المصابين بكورونا.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.