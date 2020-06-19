إصابة 10 فلسطينيين إثر قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة بالضفة

قلقيلية/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 10 فلسطينيين بجروح، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية، للأناضول، إن "مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، إثر تفريق الجيش مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، وتطالب بفتح شارع رئيسي يغلقه الاحتلال منذ 16 عاما".



وأوضح اشتيوي، أن "القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز في قمع المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 10 منهم بجروح، والعشرات بحالات اختناق".



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فيما رشق المتظاهرون الجنود الإسرائيليين بالحجارة، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، وتطالب برحيل الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية، وفق شهود عيان.



وينظم يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية أبرزها بلدة "كفر قدوم".



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.