الجيش التركي يحيّد 3 إرهابيين شمالي العراق

شرناق/الخليج 365

حيّد الجيش التركي، الجمعة، 3 إرهابيين في إطار عملية "مخلب النمر" المستمرة ضد أوكار منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وقال مراسل الخليج 365 إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية وعناصر المنظمة أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين.

ويواصل الجيش التركي العملية بنجاح كما هو مخطط لها.

وفي وقت سابق الجمعة، زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش، مركز إدارة عمليات "مخلب النمر" المستمرة شمالي العراق ضد إرهابيي "بي كا كا"، على الشريط الحدودي بولاية شرناق.

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ورافق أكار في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آق يوز، بالإضافة لقائد القوات البحرية، عدنان أوزبال.

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء الماضي، في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد عملية "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.