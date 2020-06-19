كورونا.. 6 وفيات في عُمان و5 بالكويت

عواصم عربية/ الخليج 365-

أعلنت سلطنة عمان، الجمعة، تسجيل 6 وفيات بكورونا، فيما رصدت الكويت 5 وفيات بالفيروس، إضافة إلى إصابات في المغرب وفلسطين، وفق بيانات رسمية.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 6 وفيات، و852 إصابة بكورونا.

وأشارت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 27 ألفا و670، بينها 125 وفاة، و13 ألفا و974 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات و604 إصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38 ألفا و678، بينها 313 وفاة، و30 ألفا و190 حالة تعاف.

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وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة في بيان، 206 إصابات، و40 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و280، بينها 213 وفاة، و8 آلاف و81 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزير الصحة مي كيلة في بيان، تسجيل 39 إصابة بكورونا.

وقالت كيلة، إن محصلة الإصابات (بما فيها القدس المحتلة) ارتفعت إلى 834، بينها 5 وفيات و611 حالة تعاف.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و609 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 456 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و559 ألفا ، وفق موقع "ورلدوميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.